В Беларуси аграриям на закупку сельхозтехники выделят 300 млн рублей

Образовавшиеся на 1 января 2025 года остатки средств республиканского бюджета в размере 300 млн рублей передадут в консолидированные бюджеты областей на закупку техники и оборудования для сельскохозяйственных производителей. Это следует из указа № 156 от 17 апреля.

Согласно документу, Минфину предписано выделить Брестской области 46,42 млн рублей; Витебской – 57,8 млн; Гомельской – 52,46 млн; Гродненской – 38,51 млн; Минской – 58,67 млн; Могилевской – 46,14 млн рублей.

Перечни сельхозпроизводителей и приобретаемой ими техники и оборудования в месячный срок определит правительство по предложениям облисполкомов.

Кроме того, разрешено приобретать технику с применением процедуры закупки из одного источника у ОАО «Гомсельмаш», ОАО «ГЗЛиН», ОАО «МТЗ», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и организаций, входящих в состав холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и организаций, входящих в состав холдинга «АМКОДОР», СООО «Элезер», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ООО «Амкодор-Можа», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Персональная ответственность за обоснованность внесенных предложений и целевое использование бюджетных средств возложено на председателей облисполкомов.

Контроль за выполнением указа возложен на Комитет государственного контроля.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.