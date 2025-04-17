ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

Центробанк Турции в четверг повысил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 3,5% до 46% годовых.

Аналитики не ожидали изменения ставки. Ключевая ставка снижалась на трех последних заседаниях подряд.

Как отмечается, ставка повышена с целью поддержать лиру и ограничить последствия ее ослабления для инфляции.

В четверг ставка по кредитам overight была вновь повышена на 3% до 49%, а ставка по депозитам overnight - на 3,5% до 44,5%.

Руководство ЦБ отметило, что курс денежно-кредитной политики останется ограничительным до тех пор, пока не удастся достичь ценовой стабильности. Опережающие индикаторы указывают на то, что внутренний спрос в турецкой экономике вырос сильнее ожиданий с начала года, что стало еще одним аргументом в пользу повышения ставки, несмотря на замедление базовой инфляции в марте.

Члены руководства ЦБ Турции также подчеркнули, что рост протекционистских настроений в мировой торговле угрожает дезинфляционному процессу.

Темпы роста потребительских цен в Турции в марте составили 38,1% в годовом выражении против февральских 39,05%. Это минимальный уровень с декабря 2021 года, причем ослабление инфляции было отмечено по итогам десятого месяца кряду.

Курс турецкой нацвалюты в паре с долларом растет на 0,1% в четверг и составляет 38,0928 лиры/$1. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 17,1% в паре с американской валютой.