ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45%

Центробанк Турции в четверг снизил ключевую процентную ставку на 2,5%, как и ожидало большинство аналитиков.

Ставка семидневных операций РЕПО была снижена до 45% годовых с 47,5%, говорится в сообщении регулятора.

В конце декабря ЦБ опустил ее впервые с февраля 2023 года. До этого он удерживал ставку на уровне 50% восемь заседаний подряд.

Снижение ставки обусловлено, в том числе, ослаблением инфляционного давления в стране. Темпы роста потребительских цен в Турции в декабре замедлились до 44,4% в годовом выражении с ноябрьских 47,1%. Это минимальный уровень за полтора года. При этом ослабление инфляции было отмечено по итогам седьмого месяца подряд.

"Учетная ставка будет определяться таким образом, чтобы обеспечить жесткость, необходимую на пути к дезинфляции", - говорится в заявлении ЦБ.