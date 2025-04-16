Власти Италии могут потребовать от UniCredit уйти из России

Власти Италии могут потребовать от банка UniCredit "как можно скорее" уйти из России, включив такое требование в список условий, необходимых для одобрения покупки конкурирующего Banco BPM. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero.

Другими требованиями станут поддержание стабильного соотношения кредитов к депозитам BPM после покупки и запланированных объемов финансирования банка. Требования могут быть обнародованы 18 апреля.

UniCredit получил одобрение на покупку меньшего конкурента за $14 млрд от регулятора рынка ценных бумаг Италии Consob, а также от Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Итальянский банк уже реализует программу по сворачиванию бизнеса в РФ и ожидает, что к 2027 году вклад российской "дочки" в чистую прибыль группы будет незначительным. Программа идет с перевыполнением плана: кредитный портфель банка в РФ на конец прошлого года сократился до €1 млрд, депозитный портфель - до €0,9 млрд, объем трансграничных рисков - до €0,3 млрд.