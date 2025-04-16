Ethena ушла с рынка Германии из-за претензий регулятора

Компания Ethena Labs объявила о прекращении деятельности на территории Германии.

В марте финансовый регулятор BaFin обязал компанию прекратить продажу стейблкоина USDe. Решение объяснили «серьезными недостатками» и несоответствием требованиям MiCA.

Согласно заявлению компании, немецкое подразделение Ethena GmbH полностью прекратит операции и откажется от попыток получить лицензию MiCA, необходимую для легальной работы в стране.

Пользователи больше не смогут обменивать USDe через Ethena GmbH, однако вторичные торги активом продолжатся без ограничений.

Клиенты немецкого подразделения переведены на сервисы Ethena BVI, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

Напомним, в сентябре 2024 года BKA остановило работу 47 нелегальных биткоин-обменников, которые использовались операторами вирусов-шифровальщиков, собственниками ботнетов и продавцами даркнет-маркетплейсов.

USDe — «синтетический долларовый актив», ключевым элементом которого является обеспечение его привязки к доллару. USDe обеспечен не активами, а «дельта-нейтральной» позицией, когда, например, одновременно покупается (лонг) BTC и открывается «защитная» позиция в шорт по BTC (на понижение). Такой подход теоретически сохраняет постоянную привязку, обеспечивая стабильные цены.

Процесс эмиссии USDe выглядит следующим образом.

Пользователь вносит в протокол Ethena базовый актив, например, BTC или ETH. Протокол «закрывает» этот актив в качестве залога в безопасном месте и одновременно открывает шорт-позицию на централизованной бирже с помощью бессрочных фьючерсов. После этого пользователь получает USDe. Весь процесс контролируется алгоритмами и смарт-контрактами, исключающими вмешательство человека.

Стартап Ethena основан Гаем Янгом в 2023 году. Проект собрал $20,5 млн в двух раундах от компаний DragonFly Capital, Maelstrom, Galaxy, Hashed Fund, Binance Labs, Delphi Ventures, OKX Ventures, Wintermute.