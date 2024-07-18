Власти Германии раскрыли цену проданных биткоинов

После «экстренной распродажи» 49 858 BTC правительству Германии удалось выручить «беспрецедентные» €2,6 млрд ($2,88 млрд). Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на пресс-релиз местной прокуратуры.

Речь идет об активах, конфискованных у пиратского портала Movie2k в январе. На тот момент их стоимость составляла около $2,17 млрд.

Согласно заявлению, процесс против граждан Германии и Польши, обвиняемых в управлении пиратскими веб-сайтами и отмывании денег, еще продолжается.

«Вырученные средства изначально не представляют собой никаких дополнительных доходов для федеральной земли Саксония, а находятся под стражей до окончательного завершения уголовного разбирательства», - заявили представители властей ФРГ.

В продаже первой криптовалюты полиции помогала немецкая торговая организация Bankhaus Scheich.

«Банку поручили реализовать биткоины справедливо и мягко для рынка», - говорится в документах.

В докладе подчеркивается, что ответственным за активы агентствам было запрещено ждать роста цен из-за «неподходящих» рыночных условий, поэтому сделки произвели «как можно быстрее».

Местные законы требуют «немедленной» продажи конфискованных средств, если существует риск просадки их курса на 10%, пояснили правоохранители.

В Bloomberg связали ликвидацию цифрового золота властями Германии с падением котировок ниже психологической поддержки $60 тыс. в начале июля.