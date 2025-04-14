Последнее обновление: 14.04.2025 17:58

Литва выделила на украинское производство дальнобойного вооружения €10 млн

Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения €10 млн. об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, эти €10 млн – результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года.

"Это оружие уже эффективно работает на фронте, усиливая нашу дальность, точность и мощь", – подчеркнул Умеров, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он рассказал, что Украина вместе с литовскими партнерами работает над следующим этапом – еще €10 млн помощи, которые позволят расширить производство и усилить дальнобойные возможности еще больше.



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