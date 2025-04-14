Акции на фондовом рынке в Китае подорожали на фоне ослабления пошлин США

Китайские фондовые индексы завершили сессию понедельника ростом на фоне ослабления американских пошлин. Об этом пишет Trading Economics.

Индекс Shanghai Composite поднялся на 0,76% до 3 263 пунктов, а Shenzhen Component - на 0,51% до 9 884. Это уже пятая подряд положительная сессия для рынка материкового Китая.

Положительную динамику вызвало решение президента США Дональда Трампа исключить из перечня облагаемых пошлинами ряд технологических товаров, в частности смартфоны, компьютеры, полупроводники, солнечные панели и дисплеи.

Впрочем, министр торговли США Говард Лутник отметил, что эти товары могут попасть под новые ограничения в течение двух месяцев. При этом Трамп напомнил, что для них сохраняется действующая 20% пошлина на фентанил.

В Министерстве торговли Китая прокомментировали изменения как "небольшой шаг", однако призвали Вашингтон отменить полностью 145% тариф на китайскую продукцию.

Наибольший рост продемонстрировали акции технологических компаний. Бумаги China Greatwall подорожали на 2,8%, Goertek - на 1,2%, Zhongji Innolight - на 4%, Shanghai Belling - на 6%, а Cambricon Technologies - на 3,7%.