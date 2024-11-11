Китайские фондовые рынки в понедельник упали

Китайские фондовые рынки упали 11 ноября после того, как объявленный пакет фискальных стимулов от правительства вместо поддержки экономики вызвал беспокойство инвесторов. Об этом пишет Financial Times.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 2,1%, как и материковый индекс CSI 300. Цены на нефть марки Brent также снизились на 0,4% до $73,50 за баррель из-за неопределенности относительно спроса со стороны Китая.

На прошлой неделе китайские акции выросли на ожиданиях дополнительных деталей фискального плана Пекина, но разочарование вызвало отсутствие мер, направленных на стимулирование потребления, отмечают аналитики.

Трейдеры в Гонконге начали распродажу китайских акций, демонстрируя скепсис относительно результативности нового пакета. Стоимость шестимесячных опционов на индекс Hang Seng China Enterprises снизилась на 8,5%.

Министр финансов Лан Фоань сообщил об изучении дополнительных мер для рекапитализации банков и стимулирования потребления, однако конкретных шагов пока не озвучено.

Курс юаня также снизился до годового минимума - 7,18 юаня за доллар. Это отражает растущее давление на национальную валюту из-за оттока инвестиций и рыночных ожиданий относительно возможного торгового напряжения с США.