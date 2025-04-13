Последнее обновление: 13.04.2025 13:43

США отменили пошлины на импорт компьютеров, чипов и смартфонов

Категории: США Пошлины

США отменили ответные пошлины на импорт компьютеров и смартфонов.

Таможенная и пограничная служба Соединенных Штатов внесла компьютеры, ноутбуки, телефоны, жесткие диски и чипы памяти в список исключений из импортных пошлин в 145% для Китая и 10% для всего остального мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, пошлины не будут взиматься с оборудования, используемого для производства полупроводников.

По мнению Bloomberg, отсрочка пошлин может оказаться краткосрочной и, вероятно, пошлины все же введут обратно, хотя и с гораздо меньшей ставкой.

Новые правила также предусматривают исключение из пошлин для других электронных устройств и компонентов, включая солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флеш-накопители, карты памяти и накопители, используемые для хранения данных, передает CNBC.

Указания сделать исключения из пошлин появились после того, как Трамп ввел 125% тарифы на продукцию из Китая, что должно было негативно сказаться на технологических компаниях, например, Apple, которая производит iPhone и большинство других своих продуктов в Китае.

Между тем Трамп пообещал журналистам разъяснить информацию о пошлинах на смартфоны, компьютеры и другую электронику в понедельник, 14 апреля, сообщает Reuters.

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