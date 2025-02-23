Трамп приказал министру торговли ввести пошлины против цифровых налогов в других странах

Президент США Дональд Трамп приказал главе Министерства торговли возобновить расследования, направленные на введение тарифов на импорт из стран, которые взимают налоги на цифровые услуги с американских технологических компаний. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Белого дома сказал, что Трамп в рамках меморандума поручил своей администрации рассмотреть соответствующие действия, включая пошлины, "чтобы бороться с налогами на цифровые услуги, штрафами, практикой и политикой, которые иностранные правительства взимают с американских компаний".

Меморандум предписывает офису торгового представителя США возобновить расследование в отношении налогов на цифровые услуги, начатые во время первого срока Трампа, а также расследовать деятельность любых других стран, которые используют цифровые налоги "для дискриминации американских компаний", как указано в информационном бюллетене Белого дома.

Налоги на цифровые услуги обычно направлены на доминирующих американских технологических гигантов: Google, Meta, Apple и Amazon.

Великобритания, Франция, Италия, Испания, Турция, Индия, Австрия и Канада взимали налоги с доходов от продаж этих и других поставщиков цифровых услуг в пределах своих границ.

Во время первого срока Трампа Министерство торговли США возбудило против нескольких из этих стран дело о недобросовестной торговой практике.

"То, что они делают с нами в других странах, является ужасным в сфере цифровых технологий", - сказал Трамп журналистам перед подписанием меморандума.

В меморандуме Трампа также содержится поручение его администрации проанализировать, не стимулирует ли какая-либо политика Европейского Союза или Великобритании "американские компании разрабатывать или использовать продукты и технологии таким образом, чтобы подрывать свободу слова или способствовать цензуре".