Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Пенсионные фонды США за четыре дня потеряли $169 млрд

После объявления президентом США Дональдом Трампом глобальных тарифов, крупнейшие пенсионные инвестфонды страны потеряли $ 169 млрд в публичных активах всего за четыре дня - с 3 по 8 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Организация Equable Institute, который изучает стабильность пенсионного обеспечения, проанализировала 25 крупнейших государственных и местных фондов, управляющих активами нескольких пенсионных программ.

"Шок на финансовых рынках последних нескольких дней - это именно тот негативный сценарий, которого следует опасаться уязвимым пенсионным фондам", - заявили аналитики института.

Общие потери пенсионной системы могут быть еще большими, предупреждают в отчете. Кроме падения стоимости активов, фонды рискуют столкнуться с сокращением денежных поступлений в случае длительной рецессии.

Аналитики использовали в качестве ориентира данные об активах по состоянию на 8 апреля и привязывали их к индексу S&P 500. Хотя такой метод не учитывает изменений в портфелях, он позволяет с большой точностью оценить масштабы потерь.



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