Большинство стран Центральной Азии оказались не готовыми к изменениям климата

Члены Экономической и социальной комиссии по Азии и Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО) установили, что 11 из 30 исследуемых государств не готовы справиться с климатическими изменениями с точки зрения развития макроэкономики.

В число таких стран попали Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на доклад экспертов.

В отчете указано, что в прошлом году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 60% мирового экономического роста. Несмотря на это, многие страны относятся к категории государств, подверженных климатическим рискам.

Помимо трех упомянутых выше республик бывшего СССР, в список включены Афганистан, Камбоджа, Иран, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал и Вьетнам.

По мнению представителей комиссии, наблюдается сложная взаимосвязь между изменениями климата и макроэкономикой. В частности, природные процессы могут повлиять на замедление роста производства, увеличение государственного долга, создание напряженности в торговле.

«Растущая глобальная экономическая неопределенность и углубляющиеся климатические риски также не облегчают задачу лицам, определяющим фискальную и денежно-кредитную политику. Чтобы ориентироваться в этом меняющемся ландшафте, требуются не только разумная национальная политика, но и скоординированные региональные усилия по защите долгосрочных экономических перспектив и решению проблемы изменения климата», - подчеркивает заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана.

Экспертов тревожит ситуация, при которой существуют значительные различия в способности справляться с проблемами. Так, если одни страны региона мобилизовали «климатическое финансирование» и приняли «зеленую» политику, то другие сталкиваются с серьезным кризисом в виде фискальных ограничений, ослаблений финансовой системы и управления государственными бюджетами.

Аналитики констатируют, что, несмотря на довольно высокие темпы экономического роста в развивающихся экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона, в среднем зафиксирована отрицательная динамика. Если до пандемии коронавируса рост составлял 5,5%, то в 2023 году показатель упал до 5,2%, а в прошлом — до 4,8%.

Эксперты отмечают, что в сложившейся обстановке и с учетом глобальных вызовов странам региона следует поддерживать высокодоходные секторы экономики. Им необходимо использовать конкурентные преимущества в «зеленых» отраслях, развивать цепочки создания добавленной стоимости как новые источники экономического роста. При этом нужно наращивать региональное сотрудничество, которое будет выгодно как развитым, так и развивающимся странам, говорится в докладе ЭСКАТО.