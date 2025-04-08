Международные резервы Украины в марте выросли на 5,6%

Международные резервы Украины на 1 апреля 2025 года составляли $42,38 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Таким образом, в марте они выросли на 5,6%.

Отмечается, что динамику резервов определял ряд факторов. Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило $5,98 млрд. Из этой суммы:

$5172,0 млн - от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$409,6 млн - от размещения валютных ОВГЗ;

$398,6 млн - от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Кроме того, Украина получила $970 млн кредита в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $786,7 млн, из которых:

$688,7 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$55,9 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$42,1 млн - выплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $729,2 млн.

В марте по сравнению с февралем чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 12,5%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2,65 млрд и выкупил в резервы $10 млн.

В то же время на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов. В марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $409,7 млн.

По данным НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.