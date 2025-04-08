Последнее обновление: 08.04.2025 11:49

Власти Беларуси договорились о рефинансировании некоторых выданных правительством РФ кредитов

Власти Беларуси договорились о рефинансировании отдельных выданных правительством РФ кредитов. Это следует из заявлений министра финансов Юрия Селиверстова в эфире одного гостелеканала.

"Эта повестка не самая простая, но, тем не менее, по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставлялись Министерству финансов ранее", - сказал он.

По его словам, таким образом будет оказана поддержка финансовой системе республики и платежному балансу.

Чиновник отметил, что есть много вопросов, которые "надо продвигать" с российской стороной.

"Будем работать дальше", - добавил Селиверстов.

Тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина 7 апреля в Москву, где состоялись переговоры между правительствами. В преддверии поездки он не исключил возможность обсуждения вопроса о выделении Россией нового кредита на совместные проекты в сфере импортозамещения.



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