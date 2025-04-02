Второй по величине банк Японии SMBC выпустит стейблкоин

Корпорация Sumitomo Mitsui Financial Group, управляющая вторым по величине банком Японии SMBC, планирует запустить стейблкоин в сотрудничестве с Ava Labs и Fireblocks. Об этом сообщает Nikkei.

Финансовое учреждение протестирует проект во второй половине 2025 года, а выпуск токена запланирован на 2026 год.

Ava Labs создаст блокчейн-инфраструктуру, а Fireblocks разработает систему управления «стабильной монетой».

SMBC также привлек местную IT-компанию TIS для технического сопровождения во время тестов.

Это не первый опыт банка в области блокчейна и токенов. В 2022 году SMBC создал лабораторию Token Business Lab совместно с компанией HashPort, сосредоточенную на разработке NFT-сервисов. Позднее они протестировали выпуск soulbound-токенов для верификации личности.

В сентябре 2024 года SMBC заявил, что планирует запустить пилотный трансграничный проект по созданию стейблкоинов совместно с двумя другими крупными японскими банковскими учреждениями — Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group.

Напомним, в феврале 2025 года журналисты сообщили, что Агентство финансовых услуг Японии пересмотрит криптовалютное законодательство, включая возможность классифицировать цифровые активы как финансовые продукты «наравне с ценными бумагами».