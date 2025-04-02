Германия предоставит Молдове €37 млн на укрепление энергосектора

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Молдову 2 апреля объявила о выделении дополнительных €37 млн финансовой помощи этой стране. Об этом сообщает TV8.

Новая финансовая помощь будет выделена в рамках Фонда снижения энергетической уязвимости Молдовы.

"В ближайшие два года на европейском, а также на немецком уровне мы будем еще сильнее поддерживать энергетическую независимость Молдовы и ее полную интеграцию в европейский энергетический рынок", – заявила Бербок на пресс-конференции.

По ее мнению, план Путина по разгрому энергетического сектора Молдовы провалился, и республика "сможет полностью обеспечивать себя газом и энергией из Европейского Союза, освободившись от зависимости от Российской Федерации".

Всего с 2022 года Германия выделила €230 млн на укрепление энергетической устойчивости Молдовы.

Перед пресс-конференцией глава немецкой дипломатии встретилась с президентом Молдовы Майей Санду, с которой обсудила европейский путь Молдовы, двустороннее экономическое сотрудничество, региональную безопасность и дальнейшую поддержку со стороны Германии.