Греция направит €25 млрд на модернизацию вооруженных сил

Греция до 2036 года потратит около €25 миллиардов на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, этот проект, который включает, в частности обновление системы противовоздушной обороны, направлен на решение быстро меняющихся геополитических вызовов и ослабление трансатлантических связей.

"План предусматривает наиболее радикальную трансформацию вооруженных сил в современной истории страны. Мир меняется непредсказуемыми темпами", – сказал Кириакос Мицотакис, которого цитирует AFP.

Греческий премьер также добавил, что новая инициатива также призвана сделать страну "ключевым звеном" оборонного механизма Европейского Союза, обеспечив одну из "самых современных" армий ЕС.

Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.

А в ноябре прошлого года греческий министр обороны Никос Дендиас представил ключевые параметры программы реформирования министерства, которая имеет целью модернизировать Вооруженные силы страны путем отказа от устаревших структур и практик, а также улучшить их способность реагировать на современные вызовы.