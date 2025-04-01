Трамп удвоил свое состояние до $5,1 млрд

Президент США Дональд Трамп увеличил свое состояние с $2,3 млрд в 2024 году до $5,1 млрд в 2025 году. Об этом сообщил американский журнал Forbes в 39-м рейтинге богатейших людей мира.

По мнению журнала, "мало у кого из миллиардеров год был лучше, чем у Дональда Трампа, и не только потому, что он вновь стал президентом США: прежде чем вернуться в Белый дом, он пополнил свою копилку очень прибыльным вложением в криптовалюту".

По данным Forbes, основную часть состояния Дональда Трампа составляет недвижимость. Ему также принадлежат гольф-клубы, роскошные особняки, винодельня, а также самолет Boeing 757-200 1991 года выпуска, известный как Trump Force One.

Более 3 тыс. человек, общее состояние которых составило рекордные $16,1 трлн, вошли в список журнала. По данным Forbes, впервые три человека владеют состоянием более $200 млрд.