Последнее обновление: 01.04.2025 18:00

Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси повысили

Сеть электрозарядных станций Malanka концерна "Белоруснефть" повысила тарифы на зарядку электромобилей.

Как сообщается в Telegram-канале сети ЭЗС, медленная зарядка теперь стоит 0,46 рубля за кВт·ч (рост на 7%; быстрая зарядка — 0,61 рубль за кВт·ч (рост на 8,9%).

За резервирование коннектора на 15 минут тариф составляет 2,10 рубля (рост на 5%).

Кроме того, утвержден новый тариф по использованию коннектора после завершения зарядной сессии на быстрых станциях. У владельцев электромобилей будет 20 минут, чтобы освободить коннектор после завершения зарядки. Если автомобиль продолжает занимать парковочное место дольше этого времени, начнет начисляться плата — 0,30 рублей за каждую минуту простоя.

Теперь нерабочие станции на карте будут показываться серым цветом, а ориентировочный срок восстановления будет указываться в карточке локации.

Последний раз тарифы менялись 1 апреля 2024 года.

Концерн "Белоруснефть" является национальным оператором по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Беларуси. По всей Беларуси насчитывается 720 ЭЗС и 431 в Минске. Они способны обслужить до 20 тысяч. электромобилей

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