НАН Беларуси похвасталась выпуском опытной партии электромобилей

В Беларуси выпущена опытная партия отечественных легковых электромобилей, ведется работа над аккумуляторами. Об этом заявил первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик в рамках выставки достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Беларуси в НАН.

Согласно информации, легковой электромобиль разработан Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси совместно с "БЕЛДЖИ".

"Практически на 70% локализация, то есть электродвигатели, электроника, программы управления, сборка аккумуляторов. Машина находится на тестировании. Уже выпущена опытная партия", - сказал Сергей Чижик, которого цитирует БелТА.

По его словам, НАН сотрудничает с МАЗом по электрогрузовикам.