Нацбанк Казахстана продаст в апреле $1 млрд из Нацфонда

Продажи валюты из Национального фонда Казахстана за март составили $748 млн. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка страны.

Курс тенге в марте ослаб на 1% до 504,27 тенге за доллар. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился до $4,1 млрд.

«Продажи валюты из Национального фонда за март составили $748 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или порядка $44 млн в день», - говорится в сообщении регулятора.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле Национальным банком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от $950 до $1050 млн.

Национальный банк не проводил валютных интервенций в марте, однако продолжал покупки валюты для поддержания пенсионных активов ЕНПФ, приобретя $250 млн. Прогнозы для курса тенге зависят от мировых рынков, налоговых выплат и геополитической ситуации.