Еврокомиссия выделит €1,3 млрд на ИИ и кибербезопасность

Еврокомиссия выделит €1,3 млрд на внедрение критически важных технологий, которые имеют стратегическое значение для будущего Европы и ее технологического суверенитета.

Эти инвестиции будут осуществлены в рамках принятой в пятницу рабочей программы "Цифровая Европа" (DIGITAL) на 2025-2027 годы. Программа сконцентрирована на развертывании искусственного интеллекта (ИИ) и его широком внедрении, киберустойчивости и развитии цифровых компетенций.

Финансирование будет направлено, в частности, на меры, являющиеся ключевыми для реализации инициативы "Фабрики ИИ" по разработке генеративных моделей искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора.

Выделяемые ЕК средства предусмотрены также для поддержки европейских центров цифровых инноваций, мер по усилению кибербезопасности критически важных инфраструктур, включая больницы и подводные кабели, и для развития потенциала учебных учреждений ЕС в области цифровых навыков.

Как сообщила ЕК, предстоящие конкурсы проектов для участия в программе DIGITAL будут объявлены в апреле 2025 года.