Совет директоров ВБ выделил Азербайджану $173,5 млн на расширение использования ВИЭ

Совет директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере $173,5 млн на проект по расширению использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане (Azerbaijan Scaling-Up Renewable Energy, AZURE).

Как отмечается в сообщении на сайте банка, проект направлен на укрепление сети передачи электроэнергии, позволит стране диверсифицировать энергетический баланс и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет более устойчивой и надежной электросети.

Кредитные средства будут направлены на расширение и модернизацию энергетической инфраструктуры, тем самым создав благоприятные условия для частного сектора для инвестиций в ВИЭ, особенно в ветроэнергетику.

"Проект поможет привлечь как минимум $384 млн частных инвестиций, что откроет путь для дальнейших инвестиций в возобновляемые источники энергии, поскольку Азербайджан рассматривает возможность расширения экспорта энергии", - отмечается в информации.

Проект AZURE предполагает укрепление ключевых линий электропередачи и подстанций с целью подключения ВЭС Абшерон-Карадаг мощностью 240 МВт к передающей сети, расширения высоковольтной сети 330/500 кВ для обеспечения безопасной и надежной передачи до 1 ГВт возобновляемой энергии, вырабатываемой частными компаниями, повышение стабильности сети для интеграции 1,8 ГВт возобновляемой электроэнергии за счет частных инвестиций.

ВБ отмечает, что это первый проект, направленный на поддержку инициативы Азербайджана по созданию "зеленого" энергетического коридора.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. За период сотрудничества в стране реализовано 50 проектов за счет кредитных средств ВБ на общую сумму $3,5 млрд.