США отказались финансировать проект в хлопковой отрасли Узбекистана

Министерство труда США отменило гранты иностранной помощи на $38 млн, включая проект в хлопковой отрасли Узбекистана. Об этом сообщила глава ведомства Лори Чавес-Деремер.

Она уточнила, что эти средства должны быть направлены на приоритетные задачи в самих США.

Среди отмененных проектов — программа «Повышение прозрачности и подотчетности в хлопковой промышленности Узбекистана», на которую уже было выделено $2 млн в 2022 году, а еще $1 млн ожидался в 2025-м. Проект, запущенный в августе 2022 года, планировалось завершить в декабре 2026-го. Он был направлен на улучшение условий труда, борьбу с принудительным трудом и внедрение международных трудовых стандартов в хлопковой отрасли центральноазиатской республики.

«Держу пари, вы даже не подозревали, что ваши с трудом заработанные налоговые отчисления были потрачены на такие вещи, как повышение прозрачности и подотчетности в хлопковой отрасли Узбекистана, продвижение политики, связанной с так называемыми программами по борьбе с изменением климата в Бразилии и Колумбии, поддержка коллективных переговоров в Индонезии и Гватемале, мониторинг трудовых стандартов в Демократической Республике Конго. Проще говоря, мы ликвидируем программы, которые ставят Америку на последнее место», - сказала Чавес-Деремер в видеообращении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Всего, по информации газеты Politico, администрация Дональда Трампа прекратила действие более 5300 грантов и контрактов в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на общую сумму более $27 млрд.

При этом продолжится финансирование почти 900 программ, которые «соответствуют национальным интересам США», на сумму около $8,3 млрд. Среди них — продовольственная поддержка для Зимбабве, Танзании и Йемена, проекты по борьбе с ВИЧ в Африке, борьба с лихорадкой Эбола в Уганде, экстренная помощь в конфликтных зонах и поддержка стратегических партнеров США.