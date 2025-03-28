Премьер Канады заявил о необходимости снизить зависимость страны от США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна "резко уменьшить зависимость от США" на фоне двусторонней торговой войны.

Во время общения с журналистами в Оттаве Карни прокомментировал последние объявления президента США Дональда Трампа по тарифам и заявил, что в случае их постоянного действия стране нужно пересмотреть безопасность и торговые отношения с Вашингтоном.

"Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде придется переориентировать свои торговые отношения на другие страны со скоростью, которой не видели в течение многих поколений ", – считает он.