Последнее обновление: 28.03.2025 11:26

Премьер Канады заявил о необходимости снизить зависимость страны от США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна "резко уменьшить зависимость от США" на фоне двусторонней торговой войны.

Во время общения с журналистами в Оттаве Карни прокомментировал последние объявления президента США Дональда Трампа по тарифам и заявил, что в случае их постоянного действия стране нужно пересмотреть безопасность и торговые отношения с Вашингтоном.

"Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде придется переориентировать свои торговые отношения на другие страны со скоростью, которой не видели в течение многих поколений ", – считает он.

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