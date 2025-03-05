Крупнейшая провинция Канады отказалась от продажи алкоголя из США

Самая густонаселенная провинция Канады, Онтарио, прекратила продажу и импорт всего алкоголя из Соединенных Штатов после того, как администрация Трампа ввела 25-процентные тарифы. Об этом в Торонто заявил премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

«Уже сегодня LCBO – крупнейший в мире покупатель алкоголя – начнет убирать американские продукты с полок магазинов. Поскольку LCBO также является монопольным оптовиком, американские бренды больше не будут доступны в каталоге. То есть торговые сети, бары и рестораны провинции не смогут обновить свои запасы американской продукции», - сказал Даг Форд, которого цитирует Укринформ.

Он предупредил, что этот шаг нанесет «очень серьезный удар по американским производителям».

«Каждый год LCBO продает американские вина, пиво, сидр и сельтерскую воду из 35 штатов почти на 1 миллиард долларов. Вся эта продукция будет изъята из продажи», - сказал глава правительства Онтарио.

Следует отметить, что про аналогичные ограничительные меры в отношении американских товаров объявили премьер-министры как минимум еще трех канадских провинций: Британской Колумбии, Манитобы и Ньюфаундленда.

Дональд Трамп во вторник ввел 25%-ную пошлину на товары, импортируемые в США из Канады и Мексики. В ответ Канада объявила о зеркальных тарифах. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что конечной целью торговой войны США является аннексия Канады экономическими методами.