Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Дания выделит €130 млн для инвестиций в украинский ОПК

Дания гарантирует компенсацию датским компаниям, которые готовы инвестировать в украинский ОПК. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Правительство Дании через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO) планирует гарантировать отечественным предприятиям до 70% инвестиций в украинский ОПК. Общая сумма программы составляет €130 млн.

"EIFO хорошо знакома датскому бизнесу, ведь благодаря этому инструменту уже активно поддерживают как бизнес своей страны, так и украинский", - отметила Юлия Свириденко, которую цитируют украинские СМИ.

По ее словам, компаниям предлагают: гарантии экспортных кредитов - снижение рисков экспорта в Украину путем покрытия возможных дефолтов по платежам; прямое кредитование - предоставление займов украинским покупателям датских товаров и услуг; инвестиционный капитал - содействие расширению деятельности датских компаний в Украине.



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