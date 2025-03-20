Эстония намерена довести расходы на оборону до 5% от ВВП

Будущее правительство Эстонии обещает сделать основой своей деятельности обеспечение безопасности страны, для чего резко увеличить расходы на оборону. Об этом говорится в проекте коалиционного договора, одобренного партиями Реформ и Eesti 200.

В проекте коалиционного договора декларируется, что основой безопасности Эстонии является НАТО, а также заявляется, что "Европа и союзники должны резко увеличить расходы на оборону, пишут эстонские СМИ.

В этом ключе будущее правительство обещает поднять оборонные расходы с нынешних 3,4% от валового внутреннего продукта до 5% от ВВП, то есть примерно до €2 млрд в год.

В сфере экономики новое правительство обещает "вывести Эстонию в десятку самых инновационных экономик мира", инициировать планировку атомной электростанции и выделить субсидии наземным ветряным электростанциям через аукционы с наименьшей ценой.

Коалиция также обещает ускорить принятие планировок и выдачу лицензий и создать "зоны предпочтительного развития" для строительства новых промышленных предприятий, где не требуется получать дополнительные разрешения и проводить дополнительные исследования.

Коалиционный договор реформистов и Eesti 200 ляжет в основу деятельности нового двухпартийного правительства. Его утверждение советами уполномоченных двух партий должно состояться 22 марта.

Партия реформ и Eesti 200 составили новый коалиционный договор после исключения 10 марта из правительства Социал-демократической партии.

Партии контролируют в парламенте 52 из 101 мандата, а четыре оппозиционные партии - 49, что дает реформистам и Eesti 200 возможность сформировать правительство большинства.