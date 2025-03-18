Великобритания и ЕС планируют обсудить конфискацию замороженных активов РФ

Великобритания и Европейский союз намерены обсудить, каким образом арестовать замороженные российские активы для совместного увеличения расходов на оборону. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, данные обсуждения пройдут во время встречи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Лондоне во вторник.

По словам осведомленных источников агентства, переговоры будут касаться того, как Европа обеспечит себе надлежащее юридическое и финансовое прикрытие для ареста российских активов на миллиарды долларов.

Собеседники сообщили, что прогресс достигнут, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, которые обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип государственного иммунитета и повлиять на курс евро.

Агентство напоминает, что ЕС, страны "семерки" и Австралия заморозили активы российского Центрального банка на сумму около $280 млрд в виде ценных бумаг и наличных денег. Благодаря санкциям, введенным в отношении российских физлиц, было заморожено активов еще на сумму около $58 млрд.