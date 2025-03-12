ЦБ Узбекистана в феврале увеличил покупку гособлигаций США в 2 раза

Центральный банк Узбекистана в феврале приобрел ценные бумаги более чем на $100 млн. Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

Речь идет о покупке гособлигаций США.

По состоянию на 1 марта объем ценных бумаг в инвестпортфеле ЦБ составил $202,5 млн, что на $100,4 млн, или в 2 раза больше, чем месяцем ранее. Доля ценных бумаг в золотовалютных резервах увеличилась с 0,24% до 0,45%.

ЦБ Узбекистана в мае 2024 года впервые инвестировал средства (в размере $35 млн) в иностранные государственные ценные бумаги. При поддержке Всемирного банка был сформирован инвестпортфель для диверсификации резервов. В октябре регулятор приобрел казначейские облигации США на $65 млн, а по итогам прошлого года их объем превысил $101 млн.