Apple отложила добавление функции ИИ-агента в Siri до 2026 года. Запуск инструмента ожидался этой весной.

Во время презентации Apple Intelligence в июне 2024 года корпорация продемонстрировала новые возможности голосового помощника: он способен переключаться между несколькими приложениями для выполнения разных задач вроде планирования обеда после приземления рейса.

Также отложен запуск функции автоматического заполнения личной информации в формах.

«Мы работаем над более персонализированной Siri, предоставляя ей больше информации о вашем личном контексте, а также возможность действовать за вас внутри и во всех ваших приложениях. Нам потребуется больше времени, чем мы думали, чтобы реализовать эти функции, и мы ожидаем, что они появятся в следующем году», - говорится в заявлении представителя Apple.

Вместе с Siri откладывается запуск «умного» домашнего хаба Apple, поскольку он зависит от новых функций голосового помощника, отметил Марк Гурман из Bloomberg.

Ранее журналисты сообщили о планах компании запустить настенный дисплей с поддержкой Apple Intelligence для управления умным домом и проведения видеоконференций в марте 2025 года.

Несмотря на задержку, корпорация начала тестирование нового устройства. Сотрудники берут его домой для предоставления обратной связи.

Напомним, в январе Apple приостановила использование искусственного интеллекта в сводках уведомлений для новостей и приложений после критики о предоставлении неточной информации.