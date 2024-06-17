Стратегия Apple по ИИ оставит миллионы пользователей iPhone позади

На прошлой неделе Apple представила на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) новую версию операционной системы iOS, в которой будет больше функций искусственного интеллекта (ИИ). Но большинство пользователей iPhone не смогут получить последние технологические разработки.

Тим Кук и его команда продвигаются к будущему смартфону с искусственным интеллектом, но нынешняя линейка iPhone плохо приспособлена для того, чтобы донести так называемый Apple Intelligence до широкой аудитории, оставляя многих пользователей за бортом, пишет Forbes.

Apple Intelligence будет интегрирована в iOS 18, поддерживающую iPhone последних шести лет, включая iPhone Xr и iPhone Xs, выпущенные в октябре 2018 года. Однако функции искусственного интеллекта будут доступны только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, единственных смартфонах Apple, оснащенных чипом Apple Silicon A17 Pro.

Это решение лишает сотни миллионов пользователей iPhone доступа к новейшим технологиям искусственного интеллекта. В то же время платформа Apple Mac поддерживает Apple Intelligence на всех компьютерах Mac с процессорами от первого Apple M1 до нового M4. Конкуренты, такие как Samsung, также успели перенести свой Galaxy AI, представленный в январе 2024 года, на более старые модели, включая линейку Galaxy S23, смартфоны Fold5, Flip5 и планшеты Tab 9.

Интеграция ИИ требует процессоров со специальным кремнием для ускорения работы ИИ – задача, с которой призван справиться Neural Engine от Apple. Однако критической проблемой является объем оперативной памяти. Без достаточного ее объема запуск ИИ-приложений на мобильных устройствах с приемлемой производительностью невозможен.

Apple традиционно держит спецификации iPhone непрозрачными, часто ссылаясь на меньшие требования iOS к оперативной памяти по сравнению с Android как на оправдание использования меньшего ее объема. Благодаря снижению производственных затрат компания Apple добилась финансового успеха. Однако теперь такой подход ограничивает способность более старых iPhone поддерживать продвинутые функции искусственного интеллекта.

Для миллионов пользователей iPhone, не инвестировавших в последние модели с сентября 2023 года, это означает, что они не смогут ощутить весь потенциал Apple Intelligence. Многие пользователи, которые ожидали, что на их устройствах появятся функции искусственного интеллекта, теперь понимают, что у их старых iPhone нет достаточного объема оперативной памяти для поддержки этих функций, что снижает качество их работы.

С точки зрения бизнеса, эта стратегия может способствовать росту продаж новых iPhone, поскольку пользователи, стремящиеся получить новейшие функции ИИ, будут вынуждены обновлять свои устройства. Однако для тех, кто не может приобрести новые модели, это вызывает чувство разочарования и изоляции.

В конце концов, хотя последние достижения Apple в области искусственного интеллекта предлагают интересные возможности, решение ограничить эти функции только новейшими моделями подчеркивает растущий разрыв в пользовательской базе iPhone. Миллионы людей остаются с устройствами, которые не могут полностью использовать новые технологии, что подчеркивает значимый недочет текущей аппаратной стратегии Apple.