Apple выпустит четыре модели умных очков в 2027 году

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо опубликовал подробный прогноз развития линейки умных очков и гарнитур дополненной реальности Vision от Apple.

По его данным, компания готовит сразу четыре модели умных очков.

Первые – это конкуренты Ray-Ban Meta с камерами, записью видео, встроенными динамиками, голосовым управлением и функциями AI. Их массовое производство начнется во втором квартале 2027 года, а поставки могут достичь трех-пяти миллионов единиц в 2027 году. Первые очки от Apple получат различные варианты материалов для дужек и оправы. Ожидается, что их выход будет стимулировать рост спроса на смарт-очки в целом и общий объем рынка достигнет 10 миллионов устройств в 2027 году.

Apple также работает над XR-очками с жидкокристаллическими дисплеями на основе технологии LCoS, голосовым управлением и распознаванием жестов. Запуск в серийное производство запланирован на второй квартал 2028 года.

Кроме того, в планах Apple есть "дополнительные дисплейные очки", которые будут подключаться к iPhone или другим устройствам Apple. Их производство должно было начаться во втором квартале 2026 года, однако проект пока отложен для доработки.

Что касается гарнитур Vision, то во второй половине 2025 года ожидается обновленная версия Vision Pro с процессором Apple M5. Массовое производство начнется в третьем квартале 2025 года с планом на 150-200 тысяч единиц.

В 2026 году новых устройств Vision не планируется, но уже разрабатываются как минимум три новые гарнитуры для запуска в 2027–2028 годах.

В третьем квартале 2027 года Apple выпустит Vision Air – более легкую версию гарнитуры, которая будет на 40% легче, чем Vision Pro (600-650 граммов), с процессором "уровня iPhone", корпусом из магниевого сплава, меньшим количеством датчиков и пластиковой оптикой. Эта модель должна привлечь более широкую аудиторию благодаря сниженной цене и более удобному дизайну.

Ожидается, что второе поколение Vision Pro поступит в серийное производство во втором квартале 2028 года с обновленным дизайном, новым чипом M и меньшим весом, а также с более привлекательной ценой.