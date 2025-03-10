Министры финансов ЕС обсудят масштабное финансирование обороны

Министры финансов Европейского Союза обсудят в понедельник вопрос финансирования обороны за счет новых совместных заимствований, существующих фондов ЕС и усиления роли Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщает Reuters.

В письме-приглашении министрам Анджей Доманский, министр финансов Польши, которая председательствует на заседаниях ЕС, отметил, что переговоры состоятся в развитие решений лидеров Евросоюза в прошлый четверг по изучению этих источников финансирования.

"Учитывая быстро меняющийся ландшафт безопасности, Европа должна глубоко задуматься над будущим оборонных расходов", – говорится в письме Доманского.

"Стабильная и предсказуемая система финансирования необходима для систематического развития европейских оборонных возможностей", – добавил он.

Министры будут работать над предложением Европейской комиссии по привлечению 150 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС для предоставления кредитов правительствам на оборонные проекты. Они также обсудят использование фондов сплочения ЕС для оплаты проектов двойного назначения, которые приносят пользу как гражданскому населению, так и армии.

Еще одной темой будет идея о том, что Европейский инвестиционный банк должен расширить сферу проектов, которые он может кредитовать, и увеличить количество доступных денег для обороны Европы.

В письме сообщается, что во вторник, на второй день встречи, министры обсудят, как изменить фискальные правила ЕС, чтобы обеспечить возможность для увеличения национальных расходов.

Европейские страны спешат увеличить расходы на оборону и сохранить поддержку Украины после того, как президент США Дональд Трамп заморозил американскую военную помощь Киеву и поставил под сомнение обязательства Вашингтона перед европейскими союзниками.

На прошлой неделе саммит ЕС поддержал идею фон дер Ляйен относительно масштабных оборонных инвестиций.