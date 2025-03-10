В Беларуси инфляция в феврале увеличилась на 1,3%, с начала года – на 2%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 101,3%, с декабрем 2024 г. – 102%.

Как сообщает Белстат, в феврале 2025 г. рост цен по сравнению с февралем 2024 года ускорился до 5,6%. За январь-февраль 2025 года потребительские цены в республике выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%.

Продовольственные товары в феврале 2025 г. подорожали по сравнению с январем на 0,7%, с декабрем 2024 года – на 1,6%. При этом годовой рост цен в феврале составил 6,7%. В январе-феврале текущего года цены на продтовары увеличились на 6,6% к уровню января-февраля 2024 года.

Непродовольственные товары в феврале 2025 года подорожали по сравнению с январем на 0,5%, с декабрем 2024 года - на 1%. Годовой рост цен в феврале 2025 года составил 3,4%. За январь-февраль текущего года цены увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в феврале 2025 года по сравнению с январем увеличились на 3,5%, с декабрем 2024 года – на 4%. Годовой рост цен в феврале 2025 года составил 6,5%. За январь-февраль текущего года цены на услуги выросли по сравнению с январем-февралем 2024 года на 5,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 101,3%.