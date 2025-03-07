Украина получила первый транш от Британии в рамках кредита G7 с использованием росактивов

Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно информации, Украина получила первые средства от Соединенного Королевства в рамках кредита G7, обеспеченные доходами от замороженных росактивов – 752 млн фунтов стерлингов.

"Средства направим на укрепление украинской обороноспособности. Благодарю Кира Стармера, правительство Великобритании и наших партнеров из G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства", – отметил премьер.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 – первые €3 млрд от ЕС.

Это отдельные средства от тех, которые предоставляются по программе ЕС для Украины Ukraine Facility, вступившей в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает предоставление до €50 млрд стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.