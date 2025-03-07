Международные резервные активы Беларуси в феврале 2025 года подросли на 0,8%

Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2025 года составили $9,407 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в феврале 2025 года золотовалютные резервы увеличились на 0,8%, или на $74 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в феврале возросла с $4868,1 до $4905,7 млн.

Активы в иностранной валюте за февраль подросли на $35,4 млн и на 1 февраля составили $3148,5млн.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.