Lufthansa в 2024 году нарастила выручку на 6%

Deutsche Lufthansa AG в 2024 году сократила чистую прибыль на 18% до €1,38 млрд.

Как сообщается в отчетности авиакомпании, скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) снизилась на 39% до €1,645 млрд. Консенсус-прогноз, подготовленный самим авиаперевозчиком, предполагал €1,585 млрд.

Выручка увеличилась на 6% и достигла рекордных €37,581 млрд. Аналитики в среднем ожидали €37,632 млрд.

Lufthansa в прошлом году перевезла 131,3 млн человек (повышение на 7%). Загруженность рейсов составила максимальные в истории авиаперевозчика 83,1% против 82,9% годом ранее.

Штат компании за год вырос на 5% и составил около 101,7 тысячи человек.

В 2025 году Lufthansa ожидает дальнейшего подъема выручки благодаря увеличению пассажировместимости и скорректированную EBIT "значительно выше", чем в 2024 году.