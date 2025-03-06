Правительство Чехии утвердило увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП до 2030 года

Правительство Чехии приняло планы по постепенному увеличению расходов на оборону с 2026 года с целью довести их до 3% от ВВП к 2030 году. Об этом сообщает iDNES.

Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, со следующего года на оборону будет тратиться на 0,2% больше. В 2026 году они достигнут 2,2% ВВП, в 2030 году – 3%.

"Это необходимый минимум", – сказал Фиала.

По словам премьера, не исключено, что страны-члены НАТО согласятся на еще более амбициозное увеличение оборонных расходов.

"Тот, кто говорит, что Россия нам не угрожает, не говорит правды", – подчеркнул премьер после заседания правительства.

Он напомнил, что союзники США дают понять европейским государствам, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности.

Фиала ранее говорил, что расходы на оборону должны быть увеличены по меньшей мере до 3% ВВП в течение следующих нескольких лет.

Кроме того, чешский премьер отмечал, что решение президента США Дональда Трампа о приостановлении помощи Украине подчеркивает насущную потребность в фундаментальном изменении текущей политики Европы.