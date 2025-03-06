Чехия передаст Orlen Unipetrol 330 тыс. тонн нефти из-за сбоя на "Дружбе"

Чешское правительство предоставит компании - оператору нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Orlen Unipetrol до 330 тыс. тонн нефти из государственных резервов. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на заявление главы Управления государственных резервов Чехии Павла Швагра.

Он подчеркнул, что стране не угрожает недостаток нефти. Привлечение резервов необходимо для стабильной работы НПЗ в течение месяца. Для этого правительство готово предоставить до трети накопленных в нефтехранилищах запасов.

Ранее чешские НПЗ обратились к властям с просьбой предоставить энергосырье из госрезервов.

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек 5 марта проинформировал о прекращении подачи нефти по трубопроводу "Дружба", не уточнив причины перебоев.

Нефтепровод "Дружба" проложен из Альметьевска. Он проходит через Брянск в Беларусь и затем разветвляется на южную ветвь, по которой нефть через Украину поступает в Словакию, Чехию и Венгрию, а также северную ветвь, протянутую в Польшу и Германию.