Чехия второй день не получает нефть по трубопроводу "Дружба"

В Чехии до сих пор не знают причины прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Второй день страна качает нефть только по западному маршруту. Об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Павела Кайдла.

Власти утверждают, что опасности дефицита нефти на рынке нет. В среду правительство решило, что в случае долгосрочных ограничений поставки государство ссудит НПЗ Orlen Unipetrol 330 тыс. тонн нефти из аварийных запасов. Этого хватит более чем на месяц работы двух принадлежащих компании заводов.

По словам Кайдла, Orlen Unipetrol начнет получать нефть из госрезерва на следующей неделе. К тому времени запасов компании будет достаточно.

Причины остановки поставок, произошедшей 4 декабря, пока не ясны. Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек напомнил, что у Чехии уже есть опыт подобной ситуации. В 2019 году поставки по трубопроводу "Дружба" были остановлены из-за загрязнения нефти. Тогда Чехия не получала нефть из "Дружбы" два месяца.

Чехия рассчитывает увеличить поставки по Трансальпийскому нефтепроводу (TAL). Проект стоимостью примерно 1,6 млрд крон должен увеличить мощности Чехии на 4 млн тонн нефти в год со следующего года.

Благодаря этому в страну можно будет поставлять по трубопроводу TAL до 8 млн тонн нефти в год, и в июле 2025 года Чехия сможет полностью отказаться от российской нефти.