Adidas в 2024 году увеличила выручку на 11%

Германская adidas AG, один из ведущих производителей спортивных товаров в мире, зафиксировала рост выручки и операционной прибыли в 2024 году.

Согласно отчету компании, выручка в 2024 году увеличилась на 11% до €23,68 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 12%.

Операционная прибыль в минувшем году подскочила в 5 раз до €1,34 млрд по сравнению с €268 млн годом ранее.

Чистый убыток составил €215 млн против убытка в размере €203 млн в 2023 году. Тем временем чистая прибыль от продолжающихся операций составила €824 млн, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в €58 млн.

В Европе, крупнейшем рынке adidas, продажи в прошлом году выросли на 19%, в Китае - на 10%, в Латинской Америке - на 28%, на развивающихся рынках - на 19%, в Японии и Южной Корее - на 10%. Тем временем в Северной Америке продажи сократились на 2%.

В 2025 году adidas прогнозирует операционную прибыль в размере €1,7-1,8 млрд. Выручка, по ожиданиям компании, увеличится на 7-9% (high-single-digit) без учета колебаний валютных курсов.

Совет директоров adidas будет рекомендовать дивиденды в размере €2 на акцию по сравнению с €0,7 годом ранее. Компания направит на дивиденды €357 млн против €125 млн.

Капитализация adidas подскочила на 28,4% за последние 12 месяцев до €42,44 млрд. Германский индекс DAX за этот период прибавил 26,2%.