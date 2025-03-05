Китай увеличит расходы на национальную оборону в 2025 году на 7,2%

Китай планирует в 2025 году увеличить оборонные расходы на 7,2% до $245,5 млрд. Об этом говорится в распространенном в рамках сессии ВСНП проекта бюджета страны на следующий год.

В 2024 году рост военного бюджета также составил 7,2% и превысил $230 млрд.

По словам пресс-секретаря сессии ВСНП Лоу Циньцзяня, "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя".

В докладе также говорится о необходимости совершенствования механизма "ведения военных действий, армейского строительства и боевой подготовки", а также системы мобилизации, создания резервных сил.

В среду в Пекине открылась 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти КНР) 14-го созыва.

Порядка 3 тыс. депутатов ВСНП рассмотрят доклады о работе правительства, выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и проекте аналогичного плана на 2025 год.