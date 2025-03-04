Саудовский нефтегигант Aramco сокращает рекордные дивиденды на $40 млрд

Государственный производитель нефти Saudi Aramco сократит выплату дивидендов в казну Саудовской Аравии с $124 млрд в 2024 году до $85 млрд по итогам 2025 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Aramco выплачивает самые высокие в мире дивиденды, за счет которых Саудовская Аравия финансирует свои мегапроекты в рамках экономической программы наследного принца Мухаммеда бин Салмана Vision 2030 с запланированными расходами в $1 трлн.

Сокращение дивидендов вызвано падением чистой прибыли Aramco до $106,2 млрд в 2024 году по сравнению с $121,3 млрд в 2023 году.

Снижение цен на нефть из-за падения глобально спроса и наращивание добычи странами-производителями негативно отразилось на прибыли Aramco. Государственный нефтегигант в среднем продавал баррель своей нефть на $3 дешевле в 2024году, чем в предыдущем году.

При этом выручка Aramco сократилась незначительно — до $436,6 млрд в 2024 году по сравнению с $440,8 млрд годом ранее. Годовые общие заимствования компании выросли до $319,3 млрд в 2024 году с $290,1 млрд в 2023 году. Однако чистый долг компании снизился с $102,8 млрд в 2023 году до $78 млрд в 2024 году.