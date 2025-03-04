Глава ЦБ Швейцарии назвал биткоин «слишком рискованным» для резервов

Биткоин не подходит для включения в государственные резервы, поскольку криптовалютам не хватает стабильности, ликвидности и безопасности. Об этом заявил глава Национального банка Швейцарии (SNB) Мартин Шлегель.

По его словам, высокая волатильность делает цифровые активы ненадежными для сохранения стоимости в долгосрочной перспективе, пишет Swissinfo.

Он считает, что резервы должны быть доступны немедленно для реализации денежно-кредитной политики.

Глава SNB также указал на уязвимости, связанные с программной основой криптовалют, напомнив о возможности ошибок в коде.

Заявление прозвучало на фоне инициативы, которая требует изменения конституции с целью обязать ЦБ Швейцарии держать резервы в биткоине наряду с золотом.

Ее инициатором выступил предприниматель Ив Бенайм, начавший сбор подписей в декабре 2024 года. Для вынесения вопроса на общенациональное голосование необходимо собрать 100 000 подписей за 18 месяцев.

Несмотря на рост интереса к криптовалютам в Швейцарии и расширение их использования банковским сектором, Шлегель назвал биткоин «нишевым явлением». Он отметил, что швейцарский франк остается надежной валютой и конкуренции с цифровыми активами не боится.

Между тем швейцарский банк PostFinance 21 февраля запустил сервис для торговли криптовалютами.