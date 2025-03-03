Европе необходимо около €250 млрд евро для защиты от РФ без участия США

По расчетам брюссельского аналитического центра Bruegel и Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel), для того чтобы европейцы могли защитить себя от агрессии РФ без поддержки США, им необходимо около €250 млрд - ежегодно и в дополнение к текущим военным расходам.

В частности, для формирования 50 новых бригад численностью в 300 тысяч солдат.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует предложить смягчение лимитов задолженности, установленных Маастрихтским договором для ЕС. Это позволило бы европейским правительствам тратить миллиарды на танки, истребители и боеприпасы, не засчитывая эти инвестиции в лимит дефицита. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает это предложение.

Франция, Испания, Италия и Греция хотят, чтобы перевооружение Европы оплачивалось за счет европейского общего долга, что защитило бы их обремененные большой задолженностью национальные бюджеты. Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к созданию европейского оборонного фонда в размере €1 млрд по аналогии с Европейским фондом по восстановлению после пандемии коронавируса.

Кроме того, ряд стран-членов ЕС выступает за то, чтобы Европейский инвестиционный банк начал предоставлять кредиты под низкие проценты на закупку оружия и боеприпасов.