Украина и МВФ договорились о пересмотре седьмой программы финансирования

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Общий объем программы составляет около $15,5 млрд.

Очередной транш правительство рассчитывает получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 20 февраля в Киеве обсуждение с властями Украины относительно седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).