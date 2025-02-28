ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Беларуси в 2025 году на 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил прогноз по снижению темпа роста ВВП Беларуси в 2025 году до 2,5% с 4% в 2024 году. Об этом говорится в очередном обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

В сентябрьском обзоре банк улучшал оценку роста ВВП республики в 2025 году с 2,2% до 2,5%.

По прогнозу, в 2026 году ВВП Беларуси может вырасти также на 2,5%.

"Ожидаемое замедление российской экономики отражается в более низком прогнозируемом реальном росте ВВП в Беларуси на уровне 2,5% в 2025 и 2026 годах, с высокими рисками ухудшения перспектив", - говорится в обзоре.

Эксперты банка отметили относительно высокий рост ВВП страны на уровне 4% в прошлом году, однако указали на рост дефицита внешней торговли товарами за счет опережающих темпов роста импорта (на 6,1%) над увеличением экспорта (на 1,2%) как следствие санкций и связанных с этим проблем в логистике.

Между тем власти Беларуси прогнозируют рост ВВП страны в 2025 году не менее чем на 4,1%.