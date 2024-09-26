ЕБРР улучшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2024 году

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2024 году составит 4,2%. Такой прогноз содержится в сентябрьском докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о перспективах региональной экономики.

В сентябре ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики по итогам 2024 года на уровне 1,3%, в мае этого года — 2,8%.

По мнению аналитиков ЕБРР ВВП Беларуси в 2025 году вырастет на 2,5%, что на 0,3% лучше майского прогноза.

При этом аналитики подчеркнули, что «риски снижения прогноза высоки».